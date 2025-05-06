Украина, вероятно, воздержится от попыток нанести удар по Москве во время парада, считает высокопоставленный представитель украинских сил обороны. Причина — минимальные шансы на успех из-за усиленной защиты российской столицы. Об этом сообщает источник в беседе с западными СМИ.

По словам собеседника, Россия сосредоточила все свои системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, создав практически непроходимый щит. «Даже если попробовать, это будет пустая затея. Скорее всего, усилия будут направлены на другие регионы», — отметил он, намекая на возможные действия ВСУ вдали от столицы РФ.

Другой представитель украинской стороны добавил, что атака на Красную площадь, где традиционно собираются высокопоставленные гости и лидеры других стран, может спровоцировать жесткую реакцию со стороны России. Более того, такой шаг рискует вызвать недовольство западных партнеров, включая США.

«Говорить о том, что Украина готовит нападение на Москву, — это преувеличение. Такие предположения не имеют под собой твердой основы», — подчеркнул он, пытаясь развеять слухи о подобных планах.

Таким образом, фокус украинских военных, судя по заявлениям, смещается на менее защищенные территории. Это может стать частью стратегии, направленной на ослабление позиций противника там, где оборона не так плотна.

Эксперты отмечают, что подобный подход выглядит логичным: вместо символических, но рискованных ударов по центру власти, приоритет отдается тактическим действиям, способным принести более ощутимый результат. Пока официальных подтверждений о конкретных целях нет, ситуация остается напряженной.