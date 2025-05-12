Российские подразделения установили контроль над подземными укреплениями Вооружённых сил Украины под Торецком (бывшим Дзержинском) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица со ссылкой на командира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Бэха. По его словам, эти позиции ВСУ оставались недоступными для штурма с 2022 года, и их захват стал важным этапом в продвижении российских войск.

Укрепления расположены вдоль канала Северский Донец, через который российские бойцы были вынуждены переправляться для продолжения наступательных операций. Именно этот участок, как отметил Бэха, на протяжении трёх лет представлял собой одну из самых сложных задач на линии фронта. Попытки закрепиться на западном берегу канала неоднократно предпринимались, но до последнего времени оставались безрезультатными из-за высокой плотности обороны.

Командир подчеркнул, что украинские силы, находясь в этих сооружениях, полностью контролировали окружающее пространство и имели возможность своевременно обнаруживать любое приближение. Это делало незаметный подход практически невозможным. Линия обороны была выстроена с учётом всех нюансов местности и тщательно подготовлена к длительной обороне.

В подземной системе, как рассказал Бэха, находятся сотни метров укреплённых коммуникаций. Внутри блиндажей и тоннелей оборудованы двух- и трёхкомнатные бункеры, в которых размещались украинские подразделения. Эти укрытия были рассчитаны на длительное пребывание личного состава и подготовлены к ведению позиционных боёв. Захват данных позиций стал значимым успехом — теперь западный берег канала находится под контролем российских войск.