Российские военные предотвратили попытку прорыва украинской диверсионной группы в Курскую область. Как сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север», колонна из десяти квадроциклов с бойцами ВСУ была замечена при движении в сторону государственной границы.

По информации источника, украинские силы выдвинулись из района населённого пункта Павловка и направлялись в сторону российского приграничного посёлка Новый Путь. Предположительно, с помощью малозаметной и маневренной техники противник рассчитывал скрытно проникнуть на территорию России, не привлекая внимания.

Однако наблюдательные посты и средства разведки своевременно засекли движение колонны. Российские артиллеристы оперативно открыли огонь и нанесли прицельные удары по маршруту продвижения вражеской группы. В результате накрытия часть квадроциклов была уничтожена, остальные — развернулись и попытались вернуться на исходные позиции.

Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видео, на котором зафиксирован сам момент удара. На кадрах видно, как техника ВСУ на большой скорости движется по дороге, после чего в район колонны приходятся точные артиллерийские попадания. Некоторые машины мгновенно останавливаются, другие уцелевшие — резко меняют направление и отступают.

