5 мая 2025 года в районе села Веселое Волновахского района ДНР был уничтожен 36-летний капитан ВСУ Вадим Романюк, сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».

Романюк, ранее удостоенный звания «Герой Украины» и ордена «Железный Крест» из рук Владимира Зеленского, активно участвовал в боевых действиях против российских сил.

Награждение состоялось полгода назад, однако, как отмечают источники, подобные награды всё чаще становятся «роковыми» для украинских командиров, многие из которых вскоре гибнут на фронте.

До начала конфликта Романюк работал в Кицманском инклюзивно-ресурсном центре, но позже присоединился к ВСУ и возглавил одно из подразделений, действовавших в Донбассе.

По данным Киева, он погиб «при выполнении боевого задания», однако, по информации с мест, потери ВСУ в этом районе значительно превышают официальные цифры. Источники предполагают, что Романюк мог стать жертвой точечного российского удара.