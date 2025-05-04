В ответ на самую масштабную атаку на Севастополь в 2025 году, произошедшую в ночь на 2 мая, российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по украинским военным объектам. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, вражеские БПЛА и морские дроны были успешно перехвачены средствами ПВО. Всего, по его данным, в акватории Чёрного моря и над территорией России было сбито более 120 украинских беспилотников. Объекты в Севастополе повреждений не получили. Пишет Блокнот.

Уже в следующую ночь, с 2 на 3 мая, начался масштабный ответный удар со стороны России. Как заявили в командовании ВСУ, по территории Украины были выпущены два ракетных комплекса «Искандер» и 183 беспилотника. Украинская сторона утверждает, что ей удалось сбить или отклонить от цели около 150 дронов. Однако по их же признанию, не менее 33 беспилотника и две ракеты достигли целей. Учитывая характер ударов и данные о разрушениях, реальное число успешных попаданий может быть значительно выше.

По информации украинских СМИ, удары фиксировались в Харькове, Николаеве, Одесской, Донецкой и Сумской областях. В частности, под Николаевом возник пожар на борту старого крейсера «Украина», находящегося на территории «Николаевского судостроительного завода». Судно ранее рассматривалось как платформа для установки систем ПВО. Также в Николаевской области, в Вознесенске, сообщается о поражении аэродрома, где проходят обучение операторы украинских беспилотников.

Военный паблик «Донбасский партизан» сообщает о точечных ударах по логистике и инфраструктуре ВСУ. По их данным, в Сумской области ударные дроны нанесли серьёзный урон «Шосткинскому заводу «Импульс», который производит компоненты боеприпасов и системы наведения. Под Одессой поражены позиции зенитного комплекса НАТО — по данным разведки, уничтожены командный пункт и блок радиолокационной станции, входящие в состав комплексов NASAMS или MIM-23 Hawk.

В Донецкой Народной Республике под удар попали пункты хранения и размещения западной техники. В районе Андреевки уничтожен бронетранспортёр и модуль связи Starlink. В Софиевке подтверждена потеря четырёх единиц техники, а в Весёлой Горе полностью уничтожен артиллерийский склад с более чем 40 тоннами боеприпасов. Кроме того, в Славянске дроны нанесли удары по ремонтным базам украинских войск.