Российские беспилотники «Герань» нанесли удар по одной из крупнейших торгово-складских площадок Восточной Европы — харьковскому рынку Барабашово. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и пресс-служба самого рынка. Удар пришёлся на ночь, в результате чего начался мощный пожар, охвативший почти сто торговых павильонов.

По данным украинской стороны, дроны поразили складские помещения, где, по информации военкоров, находилось имущество, принадлежащее Вооружённым силам Украины. Речь идёт о внутренней зоне рынка, известной как «Яма», расположенной рядом со станцией метро. Ранее сообщалось, что в этом секторе есть неиспользуемый выход, ведущий в подземные сооружения, которые используются для хранения материалов и оборудования, в том числе для подразделения «Кракен» (запрещен в РФ за терроризм и экстремизм). Как пишет «Военное дело», удар был нанесён именно по этим складам.

Барабашово занимает территорию более 75 гектаров. После ночной атаки, по сообщениям украинской стороны, на рынке бушевал пожар, охвативший значительную часть павильонов.

Параллельно с этим сообщается о серии других ударов по объектам ВСУ в Харьковской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в районе Холодной горы были уничтожены два цеха, которые, по его данным, использовались для производства беспилотников, а также штаб с украинскими военнослужащими. В результате удара по штабу, по имеющимся сведениям, двое военных погибли, 11 получили тяжёлые ранения. В том же районе был поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников. Лебедев уточняет, что, по слухам, среди них были и европейцы, в том числе женщины-снайперы.

Ещё один удар пришёлся по Журавлевскому гидропарку, где, по информации из подполья, был ангар с артиллерийской техникой. Также в пригороде Харькова уничтожен склад с минами и боеприпасами для миномётных расчётов.

Кроме того, в Балаклее зафиксировано поражение группы операторов беспилотников и техники, которую они использовали. Сообщается, что под удар мог попасть и подраздел спецназа ГУР Минобороны Украины, однако точных подтверждений этой информации пока нет.