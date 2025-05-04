Издание «Царьград» в своём новом материале обратило внимание на дефицит кадрового ресурса на линии боевого соприкосновения и роль командиров, способных переломить ход событий. Особое внимание журналисты уделили образу генерала, аналогичного Сергею Суровикину, чьё участие в боевых действиях оказывает деморализующее влияние на украинское командование. По данным, полученным от военных корреспондентов и бойцов с передовой, подобный командующий уже работает на фронте, не афишируя своё присутствие и не стремясь к публичности.

Как подчёркивает издание, отличие таких офицеров нового поколения заключается в их полной сосредоточенности на деле. Они не делают громких заявлений, не участвуют в медийной активности и не пытаются закрепиться в информационной повестке. Вместо этого они находятся среди подчинённых, бок о бок с бойцами, планируя операции, организуя логистику и выстраивая тактику, соответствующую реальным условиям боевых действий.

Авторы материала ссылаются на сведения с фронта, согласно которым командир, сравнимый с Суровикиным, уже активно действует в боевых подразделениях. Он не занимает высоких должностей в штабе, а находится в батальоне или бригаде, где ведёт ежедневную работу по управлению ситуацией на местах. По словам журналистов, этот человек в буквальном смысле живёт на передовой, в окопах, обсуждая маршруты эвакуации раненых, рассчитывая боекомплекты и координируя действия штурмовых групп.

Как отмечается в публикации, такие командиры не размазывают ресурсы по разным участкам, а концентрируют усилия для создания одного сильного удара в нужной точке. Их подход основан на точечном применении силы, грамотном управлении людьми и техниками и учёте реального положения дел. По мнению журналистов «Царьграда», именно такие полевые командиры способны эффективно решать задачи в условиях ограниченных ресурсов и изменчивой обстановки.

В материале подчёркивается, что этот командир не ищет признания. Он не пишет посты в Telegram, не участвует в конференциях и форумах, а вместо этого, как выразились авторы, “сидит в грязной куртке”, распределяя боеприпасы, продумывая, как использовать несколько дронов и мин, чтобы обеспечить проход для штурмовой группы. Такой подход, считают журналисты, становится ключевым фактором, способным приблизить победу.