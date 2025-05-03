26-летняя модель Виттория Черетти, избранница Леонардо ДиКаприо, стала центром внимания на недавнем светском мероприятии благодаря смелому образу.

Она появилась в прозрачном бордовом платье свободного кроя, под которым были видны лишь чёрные трусики, полностью отказавшись от бюстгальтера. Образ дополнили распущенные волосы, яркий вечерний макияж с акцентом на глаза и массивные браслеты. Фотографии с события опубликовало издание Daily Mail.

Откровенный наряд Черетти вызвал бурю обсуждений в Сети. Мнения разделились: одни восхищались смелостью модели, другие подвергли её критике.

«Леонардо выглядит жутко, а его девушка симпатичная, но она должна одеться», — написал один из комментаторов.

Другие назвали платье «некрасивым» и выразили недоумение:

«Разве это не странно, что единственный способ продвинуться для этих женщин — показать нижнее белье и грудь?».

Критики усомнились, можно ли считать такой стиль проявлением независимости.

На событии также появилась Хайди Клум в компании своей дочери Лени. Лени выбрала прозрачное платье, но более сдержанное, чем у Черетти, а Хайди предпочла расслабленный стиль оверсайз, подчеркнув индивидуальность.