В середине марта 2024 года украинские формирования предприняли попытку прорыва границы в Краснояружском районе Белгородской области. Противостояние быстро переросло в ожесточённые бои, в ходе которых Вооружённые силы Украины временно заняли село Поповка и получили частичный контроль над Демидовкой. Эти два населённых пункта стали ключевыми в развернувшемся противостоянии. Передает Блокнот.

Первый удар украинской атаки приняли на себя бойцы 83-го мотострелкового полка. 18 марта они вступили в бой с наступающими подразделениями ВСУ, не допустив их дальнейшего продвижения в сторону Курской области. Особое значение приобрело удержание Демидовки — его утрата могла бы открыть врагу путь вглубь российских территорий. Для сдерживания продвижения противника активно использовались артиллерия, авиация и FPV-дроны, обеспечивавшие огневой контроль над маршрутами снабжения ВСУ. Такая тактика позволила осложнить логистику украинских сил, что в дальнейшем стало основой для организованного контрудара.

К 13 апреля российские части, включая 83-й, 9-й и 30-й мотострелковые полки, при поддержке подкреплений, освободили Демидовку. Одновременно шли бои за село Поповка. Как сообщается, первыми в бой вступили сотрудники Погранслужбы ФСБ, принявшие на себя удар противника. В условиях неравных сил они вынуждены были отойти, тем самым обеспечив развёртывание 128-й бригады. ВСУ, заняв село, перешли к обороне, но вскоре российское командование начало планомерные удары по резервам врага, стремясь истощить его боевые возможности.

Операция по возвращению Поповки проводилась с двух направлений. С севера наступала 128-я бригада 44-го армейского корпуса, с юга — 34-я отдельная мотострелковая бригада. Совместные действия привели к полному освобождению населённого пункта, и он вновь оказался под контролем российских сил.

Дополнительная активность фиксировалась и в районе Гоптаровки. По информации Telegram-канала «Северный ветер», 3 мая российские подразделения с помощью дронов уничтожили разведывательную группу ВСУ. Это произошло на фоне усиления активности группировки «Север», сосредоточенной на подавлении живой силы и техники украинской стороны.

Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что основные события в Белгородской области, скорее всего, ещё впереди. После освобождения ключевых точек началась зачистка территории от оставшихся диверсионных групп. Одновременно, по данным «Северного ветра», СБУ проводит проверки в своих частях, предположительно из-за случаев сдачи в плен украинских солдат, в частности в Мирополье.

Также сообщается, что ВСУ сосредотачивают усилия на восстановлении подразделений, понёсших серьёзные потери. Несмотря на успех российских войск в Краснояружском районе, украинская сторона сохраняет резервы в Сумской и Черниговской областях. Как отмечают источники, не исключено, что в ближайшее время может быть предпринята новая попытка прорыва — в том числе с акцентом на информационный эффект на фоне текущих переговорных процессов.