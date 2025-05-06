Российская авиация нанесла серию массированных ударов по скоплениям украинской техники вблизи границы Курской области. По сообщениям Telegram-канала SHOT, в результате атак с применением авиационных бомб ФАБ-500 тяжелая техника ВСУ была уничтожена.

Ранее, 6 мая, украинская армия предприняла попытку наступления на нескольких участках в районе поселка Теткино, а также сел Ворфино и Новый Путь. По предварительным данным, атака велась силами 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Противник активно использовал дроны и артиллерию.

На направлении у Нового Пути была уничтожена бронегруппа ВСУ, в состав которой входили инженерные машины разграждения (ИМР), боевые машины пехоты и бронетехника западного производства. По информации источника, одна из ИМР подорвалась на минах. Под Теткино авиационные удары нанесли существенный урон тяжелой технике украинской стороны.

Сообщается также, что накануне до 250 бойцов ВСУ на квадроциклах при поддержке бронетехники попытались прорваться в населённые пункты Теткино и Новый Путь. Наступление было отражено, украинская сторона понесла потери в живой силе и технике, включая несколько танков, инженерные машины и легкую моторизованную технику.

Ситуация на границе остаётся напряжённой: атаки ВСУ становятся всё более комплексными и предполагают использование мобильных ударных групп, в то время как российская сторона отвечает авиацией и инженерными средствами защиты.