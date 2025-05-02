Российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали украинский истребитель, который готовился к атаке на Курскую область. Как сообщает издание Kurskcity со ссылкой на информацию от группировки войск «Север», самолёт был обнаружен в момент подготовки к пуску в Сумской области и уничтожен точным ударом до того, как он успел реализовать свои боевые задачи.

По предварительным данным, истребитель Вооружённых сил Украины планировал нанести ракетный удар по территории России — в частности, под угрозой оказались объекты гражданской инфраструктуры и населённые пункты в Курской и Белгородской областях. Благодаря оперативной работе ПВО удалось не допустить возможных жертв среди мирного населения и разрушений.

Инцидент стал очередным подтверждением тому, что украинская сторона продолжает попытки атаковать приграничные российские регионы, используя как беспилотные летательные аппараты, так и авиацию. Однако, как подчёркивают военные, ситуация на границе находится под полным контролем — все угрозы своевременно отслеживаются и пресекаются.