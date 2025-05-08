В американском штате Огайо произошёл необычный случай: во время рядовой проверки на дороге полиция обнаружила в автомобиле домашнего енота, державшего во рту стеклянную трубку для метамфетамина.

Инцидент случился в городе Спрингфилд, когда сотрудники местного полицейского управления остановили машину 55-летней Виктории Видаль. Поводом для остановки стали активный ордер на арест женщины и приостановленные водительские права.

Полицейские задержали Видаль без происшествий, однако, вернувшись к автомобилю, они столкнулись с неожиданным зрелищем: на водительском сиденье сидел енот по кличке Чуи с трубкой для метамфетамина во рту. Как выяснилось, Чуи — законный питомец Видаль, на которого у неё имелись все необходимые документы. Осмотр машины выявил крупную партию метамфетамина, крэк-кокаин и три использованные стеклянные трубки.

Чуи, к счастью, не пострадал. Полиция передала его в руки специалистов, связавшись с Департаментом природных ресурсов Огайо (ODNR), чтобы обеспечить животному безопасное будущее, учитывая, что Видаль грозят серьёзные обвинения и, возможно, потеря жилья.

В результате обыска Видаль предъявили обвинения в хранении наркотиков, трёх эпизодах владения наркотическими принадлежностями и вождении с приостановленными правами. Ранее она уже была лишена права управления транспортным средством, что усугубило её положение.

Полицейское управление Спрингфилда отреагировало на ситуацию с юмором и профессионализмом, заявив:

«Наши офицеры обучены быть готовыми к неожиданностям, но енот с трубкой для метамфетамина — это что-то новенькое! Мы по-прежнему привержены безопасности нашего сообщества, несмотря на любые сюрпризы».

Случай быстро стал вирусным в социальных сетях: пользователи делились видео и мемами о Чуи, выражая смесь удивления и веселья.