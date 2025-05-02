Украинское руководство может не остаться в стране в случае окончания военного конфликта. Как сообщает издание mk.ru, в окружении президента Украины Владимира Зеленского уже давно предусмотрены так называемые “запасные аэродромы” — зарубежная недвижимость, проживание родственников за границей и юридические основания для эмиграции. Эти действия, по мнению аналитиков, указывают на подготовку к возможному бегству в случае потери власти или обострения внутренней ситуации.

По информации источников, сам Зеленский владеет сразу тремя квартирами в Лондоне, а также недвижимостью в Великобритании — замком Highgrove House, стоимость которого оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов. Согласно данным mk.ru, семья украинского президента уже проживает в Соединённом Королевстве, что может быть расценено как реализация заранее подготовленного плана на случай вынужденного отъезда.

В числе высокопоставленных украинских чиновников, также предусмотревших для себя пути отступления, упоминается руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. По сведениям издания, Умеров обеспечил своей семье проживание в США: супруга министра получила американские водительские права ещё в 2016 году, а дети посещают местные школы. Всё это свидетельствует о длительном пребывании семьи на территории США.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, как утверждает mk.ru, приобрёл в Варшаве элитные апартаменты для своего сына за 2 миллиона долларов. Этот шаг рассматривается как способ уберечь его от мобилизации и создать условия для безопасного выезда за границу. По оценке издания, подобные действия говорят о том, что представители украинской элиты не рассчитывают на участие в восстановлении страны после завершения боевых действий, а скорее готовы дистанцироваться от последствий.

Ранее на эту тему высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что Владимир Зеленский не будет искать убежище в Белоруссии, потому что для него уже всё подготовлено на Западе — от резиденций на Лазурном берегу до недвижимости в Англии. По словам Лукашенко, украинский лидер располагает “замками”, в которых сможет укрыться в случае необходимости.