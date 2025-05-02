Нидерландские нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит провели масштабное исследование, посвящённое феномену клинической смерти, и пришли к выводу, что сознание может существовать независимо от тела. Учёные проанализировали более 70 зафиксированных случаев, в которых пациенты пережили остановку сердца, но при этом сохраняли чёткие воспоминания о происходящем во время клинической смерти. Пишет Кулик.

В ряде наблюдений пациенты утверждали, что в момент остановки сердца ощущали, как их сознание покидает тело и продолжает существовать отдельно от физической оболочки. Это явление, по словам исследователей, выходит за рамки привычных представлений о функционировании мозга и требует дальнейшего научного осмысления.

Особое внимание специалистов привлёк один из эпизодов, произошедший во время операции на сердце. Врачи уже зафиксировали смерть пациента и сообщили об этом его родственникам. Однако спустя некоторое время аппарат неожиданно зарегистрировал возобновление сердечной деятельности — при том, что никаких реанимационных мероприятий проведено не было. Сам пациент впоследствии рассказал, что в этот момент он наблюдал за происходящим в операционной, несмотря на то, что его глаза были закрыты повязкой.

Наибольшее удивление у медиков вызвало то, что пациент точно описал действия персонала и даже воспроизвёл содержание записок, которые делала медсестра в момент его клинической смерти. По словам исследователей, такая точность невозможна при отключённом мозге и отсутствии жизненных показателей, что ставит под сомнение устоявшиеся представления о границах человеческого сознания.

Нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит не утверждают, что доказали существование жизни после смерти, однако подчёркивают необходимость более глубокого изучения подобных случаев. По их мнению, игнорировать такие свидетельства наука больше не может.