Неожиданный удар судьбы поджидал семью Баттонов на вокзале St Pancras International Station в Лондоне. После долгого перелета и прибытия из аэропорта пара загружала вещи в машину, когда воры, воспользовавшись моментом, похитили один из чемоданов. Внутри находились не просто вещи, а настоящие сокровища: две эксклюзивные сумки Kelly общей стоимостью около 70 тысяч фунтов стерлингов и драгоценности, хранившие память о свадьбе и рождении детей. Ущерб оценивается в ошеломляющие 250 тысяч фунтов.

Этот инцидент стал горьким напоминанием о том, что даже в самом сердце британской столицы никто не застрахован от преступлений. Чемодан исчез в считанные секунды, оставив семью в шоке и без ценных вещей, которые невозможно заменить никакими деньгами.

Для тех, кто не в курсе, Джейнсон Баттон — не просто случайный путешественник. Это имя гремело на трассах Формулы-1 с 2000 по 2017 годы. Британский гонщик провел 309 Гран-при, 15 из которых завершил триумфальной победой. Его карьера достигла пика в 2009 году, когда он завоевал титул чемпиона мира в составе команды Brawn.

Не менее яркими были и другие достижения: в 2011 году Баттон стал вице-чемпионом в McLaren, а ранее завоевал бронзу с командой BAR. Эти успехи сделали его одной из легенд автоспорта, чья жизнь вне трассы, увы, тоже полна испытаний.

Теперь семье предстоит не только смириться с утратой, но и надеяться на то, что полиция сможет вернуть хотя бы часть похищенного. Пока подробности расследования не разглашаются, но ясно одно: даже звезды мирового уровня становятся мишенью для уличных воров.