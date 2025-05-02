Массированный удар украинской армии по рынку в Алешках, унесший жизни семи мирных жителей, вызвал резкую реакцию со стороны российских властей. Депутаты Госдумы расценили атаку как акт международного терроризма и пообещали, что ответ со стороны России будет скорым и предельно жестким.

По данным местной администрации, обстрел произошел в утренние часы 1 мая, когда на рынке находились десятки людей, закупавшихся к празднику. Сначала по мирной площади были нанесены удары FPV-дронами, затем — повторный удар кассетными боеприпасами по прибывшим машинам скорой помощи. Более 20 человек получили ранения различной степени тяжести, в регионе объявлен траур.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что атака на мирных жителей окончательно демонстрирует нежелание украинской стороны соблюдать любые соглашения о прекращении огня.

«Разговаривать с киевским режимом можно только языком силы. Они не соблюдают перемирий и не собираются этого делать. Ответ будет. Жесткий. По военным объектам, резервам, добровольческим формированиям. Потери с их стороны будут большими», — заявил он в интервью изданию «Абзац».

Депутат Александр Толмачев добавил, что удар по мирным жителям в праздничный день стал очередным свидетельством «расчеловечивания» украинской армии и наращивания списка будущих обвинений в трибунале.

«Это был осознанный удар по гражданским. Люди шли за покупками к первомайскому столу, а в итоге их добивали после первой волны. Это военное преступление, и виновные предстанут перед международным судом, как участники нацизма — на трибунале, аналогичном Нюрнбергскому», — подчеркнул он.

На фоне трагедии звучат призывы к усилению наступательных действий и дальнейшему разрушению логистических и военных узлов ВСУ. Россия, как подчеркивают парламентарии, не наносит удары по гражданским, но после таких атак теряет смысл любая сдержанность в отношении инфраструктуры, связанной с противником.