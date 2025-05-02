Почти четыре десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС, украинские ученые заговорили о возможности возродить земледелие в зоне отчуждения. Исследования показали: часть территорий уже демонстрируют уровень радиации, близкий к допустимым нормам.

Специалисты из Украинского института сельскохозяйственной радиологии завершили многолетнюю работу по изучению состояния почв и радиационного фона на отдельных участках чернобыльской зоны. По их данным, в ряде районов загрязнение снизилось настолько, что теоретически можно начинать выращивание сельхозкультур — при условии строгого мониторинга и контроля.

Для оценки безопасности предлагается ввести постоянные проверки уровня радиации в почве и урожае. На таких «чистых островках» можно будет тестировать различные виды культур, определяя не только степень их накопления радионуклидов, но и пригодность для употребления.

Тем не менее, инициатива ученых вызывает у местных жителей настороженность. Большинство людей не готовы к идее потребления овощей и фруктов, выращенных в районе, чье название десятилетиями ассоциировалось с ядерной катастрофой. Скепсис по поводу «чернобыльского земледелия» сохраняется, несмотря на уверения специалистов.