По данным Университета Хайме I (Испания), использование газовых плит в быту становится причиной преждевременной смерти около 40 тысяч человек в год в странах Европы. Исследование опубликовано в материале агентства Bloomberg.

Наибольшую опасность представляют выбросы диоксида азота (NO₂) и мелкодисперсных частиц, образующихся при сжигании газа. Эти вещества ассоциированы с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, особенно в условиях длительного воздействия в плохо проветриваемых помещениях.

Согласно статистике, газовые плиты установлены примерно в трети европейских домов. Наибольшее число связанных с ними летальных исходов зафиксировано в Великобритании, Румынии, Польше и Италии.

Эксперты подчеркивают, что проблема в значительной степени недооценена: при отсутствии строгих норм контроля за бытовыми выбросами и соответствующего информирования населения, риск сохраняется на уровне общественной угрозы.

В Bloomberg заявили, что газовые плиты следует приравнивать к токсичным источникам бытового загрязнения.