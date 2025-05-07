Решение США передислоцировать часть войск из Польши может быть воспринято Россией как знак нерешительности Вашингтона. Об этом предупредил Михал Барановский, высокопоставленный польский чиновник, занимающийся оборонной стратегией в министерстве экономического развития и технологий. Его слова звучат как тревожный сигнал на фоне растущей напряженности в регионе.

Недавно американская армия объявила о перераспределении сил с одной из баз на юго-востоке Польши, расположенной вблизи украинской границы. Этот шаг, как пояснили в Пентагоне, является частью глобальной оптимизации военных операций. Однако для европейских союзников он выглядит как потенциальная трещина в оборонной линии Запада.

Барановский подчеркнул, что даже частичный вывод войск может создать у Москвы иллюзию, будто Польша и другие страны региона превращаются в неопределенную, “серую зону” для США. “Мы, поляки, не хотим и не будем жить в условиях неопределенности. Европа тоже не должна становиться полем для таких игр”, — заявил он, подчеркивая решимость страны сохранять четкие гарантии безопасности.

Особенно остро этот вопрос стоит в контексте базы в Жешуве, которую ранее называли ключевым узлом для поставок оружия на Украину. Командование армии США в Европе и Африке подтвердило, что часть сил из этого стратегического хаба будет выведена, что лишь усиливает опасения европейских лидеров.

Для Польши, которая долгие годы позиционирует себя как форпост НАТО на восточном фланге, любое колебание со стороны союзников — это не просто военный, но и политический вызов. Страна, пережившая непростую историю, не готова мириться с малейшими намеками на уязвимость.

Между тем, в Европе растет беспокойство: если сокращение американского присутствия станет заметным, это может подтолкнуть Россию к более смелым действиям. Пока официальные лица в Вашингтоне заверяют, что передислокация не означает ослабления обязательств перед союзниками, но тревога в Варшаве и других столицах региона остается ощутимой.