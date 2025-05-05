Климатологи пришли к выводу: изменение климата не уничтожит человечество, но может радикально изменить привычную жизнь.

Даже умеренное повышение температуры способно привести к росту смертности, социальным потрясениям и конфликтам за ресурсы.

По данным моделирования, если средняя температура на планете вырастет на 1,5 °C, к 2050 году избыточная смертность может достичь 350 миллионов человек. Если потепление превысит 3 °C, риски перерастут в массовые войны за воду, еду и землю. Особенно уязвимыми окажутся страны Африки и Юга Азии, где климатические условия и без того экстремальны.

Основной фактор ускорения потепления — выбросы парниковых газов, в первую очередь CO₂.

Рост населения и индустриализация усиливают нагрузку на планету: автомобили, производство, вырубка лесов — всё это разгоняет парниковый эффект и провоцирует засухи, пожары и наводнения.

Тем не менее, учёные подчеркивают: угрозы катастрофического вымирания человечеству не грозят. Климат будет меняться, но постепенно. Главное — не игнорировать сигналы и подготовиться к вызовам.