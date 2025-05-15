Исследователи, опубликовавшие свои выводы в NU Journal of Discovery, предупреждают: при определённых условиях внутреннее ядро Земли может подвергнуться резкому разрушению. Причиной, согласно гипотезе учёных, может стать внезапное снижение давления, стабилизирующего структуру металлического ядра.

Внутреннее ядро планеты, сформированное из спрессованных слоёв железа и никеля, находится под колоссальным давлением, обеспечивающим его устойчивость. Учёные отмечают, что сильные геофизические возмущения, такие как мощные землетрясения, теоретически могут вызвать кратковременные изменения давления, которые способны повлиять на физическое состояние металлов.

Авторы исследования подчеркивают, что при нарушении давления может произойти лавинообразное расширение вещества, что в свою очередь приведёт к выбросу колоссальной энергии. Подобный процесс описывается как взрыв, хотя речь идёт скорее о внезапном фазовом переходе или нестабильной перераспределённой энергии в недрах планеты.

Внутреннее ядро играет ключевую роль в поддержании геофизического и энергетического баланса Земли — в том числе в процессе теплового обмена, генерации магнитного поля и тектонической активности. Любые аномалии в его поведении способны повлиять на масштабные природные процессы, включая активность земной коры и сейсмические события.

Пока данная модель рассматривается как гипотетический сценарий, требующий дополнительных исследований и верификации в рамках сейсмологических и геофизических экспериментов.