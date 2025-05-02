В недавно рассекреченных документах Центрального разведывательного управления США содержатся удивительные утверждения: якобы еще в 70–80-х годах американские спецслужбы зафиксировали существование трех инопланетных баз, две из которых — прямо на нашей планете.

Как следует из отчета, датированного 1987 годом, эти данные были получены в ходе экспериментов с «дистанционными наблюдателями» — людьми, обладающими способностями к «астральному восприятию» удалённых объектов. Подобные эксперименты, проводимые в рамках программ вроде Stargate Project, в своё время вызвали немало споров внутри американского научного сообщества.

Согласно описанию, одна из баз находилась на Аляске — в районе горы Хейс. Наблюдатели якобы видели там гуманоидных существ, выполняющих какие-то рутинные задачи у круговой консоли. Другая локация — в Южной Америке или Африке. Здесь существа уже имели более пугающий облик: с крупной головой, узким телом и чертами, напоминающими андроидов. Их действия казались организованными, а поведение — контролируемым.

Но самая необычная база, по мнению авторов отчета, располагалась вовсе не на Земле, а на спутнике Сатурна — Титане. Примечательно, что «персонал» этой базы был неотличим от обычных людей. В частности, упоминается женщина в светло-зелёном лабораторном халате, играющая «руководящую» роль.

Разумеется, публикация породила волну скепсиса. Упоминание о «дистанционном наблюдении» и описания, напоминающие сцены из научной фантастики, вызвали сомнения у научного сообщества. Комментаторы в соцсетях уже шутят, что подобные эксперименты следует комментировать только после галоперидола.

Тем не менее факт остаётся фактом: ЦРУ действительно хранило отчёты, в которых говорится о возможном присутствии внеземных цивилизаций на Земле. Что это — серьёзный след или архивная экзотика времён Холодной войны — вопрос пока остаётся открытым.