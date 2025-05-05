По данным, опубликованным журналистами издания «Царьград» со ссылкой на эксперта Руслана Нахушева, британские спецслужбы в сотрудничестве с украинскими военными планировали в начале мая провести масштабную операцию по уничтожению Крымского моста. Основной удар должен был прийтись на 2–3 мая, но проведение диверсии было сорвано. Как утверждается в материале, информацию о готовящемся ударе российской стороне передали американцы.

Согласно озвученной версии, Лондон запросил у США разрешение на применение 12 ракет ATACMS из 18, находящихся в распоряжении Вооружённых сил Украины. Однако Белый дом отказал в предоставлении доступа к этому вооружению. Причиной такого решения стало стремление Вашингтона, а особенно экс-президента Дональда Трампа, к дипломатическому урегулированию конфликта. На фоне этих инициатив США, как считает Нахушев, решили не поддерживать атаку, способную спровоцировать серьёзную эскалацию.

План операции включал массированный удар как по автомобильной, так и по железнодорожной частям моста. По данным, на опоры автодорожной конструкции было нацелено 11 ракет, а на железнодорожный участок предполагалось направить 12 надводных беспилотных катеров. Однако операция оказалась полностью проваленной: ни одна ракета не достигла цели. ВСУ не смогли перегрузить российскую систему ПВО, несмотря на расчёты, по которым массированное применение дронов должно было отвлечь внимание и позволить ракете Storm Shadow прорваться к объекту.

Нахушев подчёркивает, что киевское руководство и британские кураторы возлагали на эту акцию особые надежды. Срыв операции стал для них неожиданностью, и теперь в украинском командовании считают, что информация об атаке была передана Москве именно из Вашингтона. В результате российская сторона заранее привела все силы ПВО на данном направлении в высшую степень боевой готовности.

Как отмечается в публикации, предотвращение удара стало ещё одним подтверждением высокого уровня технической и оперативной готовности российских систем обороны, а также свидетельством усложнения отношений внутри западной коалиции, поддерживающей Украину.