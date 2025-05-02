Ситуация в Тайваньском проливе продолжает обостряться на фоне активизации политики администрации Лай Циндэ, всё настойчивее продвигающей курс на «независимость Тайваня». Как сообщает Shangguan News, действия нового лидера Тайваня резко контрастируют с решительной позицией Пекина. Если материковый Китай незамедлительно отреагировал на торговые меры США жесткой контратакой, то Лай Циндэ продолжает идти по пути уступок и зависимости от Вашингтона, несмотря на десятилетия многомиллиардных закупок оружия у США. Перевод иностранной статьи представлен изданием Discover24.ru.

Став во главе Тайваня, Лай Циндэ начал постепенно выстраивать курс на отделение от Китая, не ограничиваясь лишь политическими заявлениями. Он официально определил материковый Китай как «враждебную иностранную силу», а в обществе усилилось давление на материковых супругов, проживающих на острове. В военной сфере правительство Циндэ объявило о намерении увеличить оборонный бюджет с 2,5% до 3% ВВП. Эти средства, как подчеркивается, планируется направить на новые закупки вооружения у США в рамках политики «сопротивления объединению силой».

В экономике администрация предложила курс «отделения от Китая и движения на Север», который предполагает переориентацию торговых потоков с материка на другие страны. Эти шаги, по мнению оппозиции, ведут к усилению напряженности и могут втянуть Тайвань в опасный конфликт. Глава Гоминьдана уже объявил о намерении начать процедуру отзыва Лай Циндэ после 20 мая. Однако, учитывая соотношение сил в Демократической партии, шансы на успех этой инициативы крайне малы. Тем не менее, общественное недовольство продолжает нарастать, и, как замечают наблюдатели, его игнорирование может привести к непредсказуемым последствиям.

Между тем, вооруженные силы Тайваня столкнулись с беспрецедентным оттоком кадров. После начала с 1 апреля военных учений Народно-освободительной армии Китая по окружению острова, СМИ сообщили о массовых заявлениях об отставке: в армии уходят не только ветераны с двадцатилетним стажем, но и генерал-майоры, а также выпускники военных академий. Особенно примечательно, что весь личный состав передовых подразделений на островах Цзиньмэнь и Мацзу подал прошения об увольнении. Эти события получили в прессе название «драмы побега» и, по мнению экспертов, свидетельствуют о реальном отношении военнослужащих к перспективе боевых действий.

На фоне нарастающей нестабильности Министерство национальной обороны Тайваня объявило о проработке мер на случай начала конфликта. В частности, обсуждается возможность превращения около 13 тысяч магазинов шаговой доступности по всему острову в так называемые «центры военного времени». Эта инициатива рассматривается в рамках работы «Комитета по обеспечению устойчивости и обороны всего общества», созданного администрацией Лай Циндэ.

Представители оппозиции осуждают такую политику. Они считают, что власти намеренно нагнетают панику, прикрываясь тезисами о «национальной обороне», в то время как на деле ставят под угрозу жизни обычных граждан. По их мнению, остров превращается в поле битвы, а население — в разменную монету в политической игре за независимость.

Риторика Пекина, в свою очередь, становится всё жестче. Народно-освободительная армия Китая дала понять, что готова действовать решительно, чтобы пресечь попытки отделения Тайваня и восстановить территориальную целостность страны. На фоне заявлений представителей Минобороны КНР, включая фразу о том, что «чем больше проблем они создают, тем быстрее они погибнут», становится очевидно: терпение материка на исходе. Ставка на внешнюю поддержку и демонстративные шаги в сторону независимости могут обернуться трагедией для всего острова.

В этих условиях ключевой задачей для жителей Тайваня становится осознание последствий политики действующего руководства. Призывы Пекина сводятся к одному — отказаться от провокаций, сохранить мир и содействовать воссоединению ради общей стабильности и будущего.