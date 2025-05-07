С самого начала пандемии COVID-19 версия о лабораторной утечке вируса из Уханя звучала как одна из возможных причин глобального кризиса. Эту гипотезу неоднократно озвучивал бывший президент США Дональд Трамп, который вновь вернулся к этой теме, подписывая указ о сокращении финансирования исследований, связанных с изменением свойств вирусов.

По словам Трампа, вирус мог вырваться на свободу из-за банальной ошибки или человеческой невнимательности. «Это как дыра в плотине: стоит ей появиться, и вода хлынет наружу. Так, похоже, и произошло в Ухане», — заявил он, подчеркивая, что многие разделяют его мнение.

Экс-президент США настаивает, что с первых дней пандемии указывал на лабораторию как на вероятный источник бедствия. Он допускает, что утечка могла быть случайной, вызванной некомпетентностью или безответственностью сотрудников. «Кто-то мог просто выйти на обед, не соблюдая протоколы, и этого хватило, чтобы полмира оказалось на коленях», — добавил Трамп.

При этом он уточнил, что не видит в случившемся злого умысла. По его мнению, трагедия могла стать результатом глупости или небрежности, но последствия оказались катастрофическими для всего человечества.

Стоит отметить, что Ухань действительно является домом для Института вирусологии, где функционирует лаборатория уровня BSL-4 — единственная в Китае, соответствующая строгим международным стандартам биобезопасности. Этот факт только подогревает дискуссии о возможной роли учреждения в зарождении пандемии.

К обсуждению подключились и другие источники. Так, в начале 2024 года издание The New York Times сообщило, что ЦРУ склоняется к версии о лабораторном происхождении вируса. Это добавляет веса гипотезе, которая до сих пор остается предметом ожесточенных споров.

Пока научное сообщество и политики продолжают искать ответы, теория об утечке из Уханя остается одной из самых обсуждаемых. Однако окончательные выводы требуют не только слов, но и неопровержимых доказательств.