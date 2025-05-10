В 2024 году магазин приложений App Store принес компании Apple более $10 миллиардов дохода только за счет американских пользователей, что подчеркивает его значимость как одного из ключевых источников прибыли технологического гиганта. Эти данные были опубликованы изданием TechCrunch со ссылкой на аналитическую компанию Appfigures.

Согласно представленным оценкам, валовый доход от всех приложений в американском App Store за 2024 год достиг внушительных $33,68 миллиарда. Из этой суммы разработчикам приложений досталось $23,57 миллиарда, в то время как Apple получила в виде комиссий $10,1 миллиарда. Аналитики отмечают, что значительная часть дохода Apple пришлась на неигровые приложения — $6,27 миллиарда, тогда как игры принесли компании $3,82 миллиарда комиссионных.

Доход Apple от комиссий в App Store демонстрирует уверенный рост на протяжении последних лет. Начиная с $4,67 миллиарда в 2020 году (по данным Appfigures, $4,76 млрд), эта цифра последовательно увеличивалась: до $6,67 миллиарда в 2021 году, $7,37 миллиарда в 2022 году и $8,76 миллиарда в 2023 году, более чем удвоившись за четыре года.

Неудивительно, что производитель iPhone прилагает значительные усилия для сохранения этого стабильного и весьма прибыльного потока доходов. Однако компания сталкивается с растущим давлением со стороны регуляторов и судебных инстанций. Так, на прошлой неделе суд обязал Apple разрешить разработчикам информировать пользователей о возможности оплаты покупок за пределами платежной системы App Store, а также запретил взимать комиссию за такие внешние транзакции.

В ответ Apple формально сняла соответствующие ограничения для разработчиков, но незамедлительно подала ходатайство о приостановке действия этого судебного решения. В своем обращении компания указала на потенциальный ежегодный ущерб, который может составить «сотни миллионов или миллиарды долларов».

Помимо этого, существует и другой крупный источник дохода Apple, который теоретически может оказаться под вопросом: компания ежегодно получает около $20 миллиардов от Google за использование ее поисковой системы по умолчанию на устройствах Apple. Текущая ситуация подчеркивает, насколько важны для Apple доходы от сервисов и как сильно она будет бороться за их сохранение в условиях меняющегося правового ландшафта.