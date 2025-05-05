Партия «Реформировать Соединённое Королевство», ранее воспринимавшаяся как маргинальная политическая сила, неожиданно вышла на передовые позиции по итогам прошедших местных выборов в Великобритании. Как сообщает издание The European Conservative, это голосование стало настоящим поворотным моментом для всей британской политики — впервые за послевоенную историю политическое объединение, не относящееся к традиционным центристским силам, получило больший результат, чем лейбористы и консерваторы вместе.

Популистская партия под руководством Найджела Фаража смогла добиться впечатляющих результатов, став лидером в 10 из 23 муниципальных советов. По официальным данным, ей удалось получить 677 мест, тогда как Консервативная партия ограничилась 319 мандатами, а Лейбористская — лишь 98. Дополнительно партия «Реформировать Соединённое Королевство» одержала победу в двух мэриях, а также выиграла дополнительные парламентские выборы в избирательном округе Ранкорн и Хелсби — районе, который ранее считался «безопасной территорией» для лейбористов.

Главный редактор сайта europeanconservative.com Мик Хьюм в комментарии по поводу успеха партии отметил, что эти результаты являются прямым доказательством того, что дух Брексита продолжает влиять на британскую политику. Он также подчеркнул, что серьёзное падение популярности у представителей политического истеблишмента говорит о сближении политической ситуации в Великобритании с общеевропейскими тенденциями, где традиционные партии всё чаще уступают новым движениям.

Автор статьи в The European Conservative Майкл Керзон отмечает, что теперь перед партией стоит новая задача — показать, что она способна не только проводить агрессивную предвыборную кампанию, но и эффективно управлять. Получив реальную власть в ряде муниципалитетов, «Реформировать Соединённое Королевство» планирует реализовать меры, демонстрирующие принципиально иной стиль управления. В частности, речь идёт о намерении использовать юридические механизмы и полномочия местных властей для того, чтобы не допустить размещения нелегальных мигрантов в отелях на подконтрольных территориях. Кроме того, в партии говорят о намерении бороться с нецелевыми и избыточными расходами, а также свернуть проекты, продвигаемые под эгидой «прогрессистской» повестки.

По словам Фаража, советы, в которых победила его партия, станут «радикальными» и «совершенно другими». Он подчеркнул, что эти структуры власти будут не просто демонстрировать новый подход, но и использовать все доступные ресурсы, чтобы на практике отличаться от привычной политики традиционных партий.

Однако даже при всех достигнутых успехах лидеры «Реформировать Соединённое Королевство» осознают, что переход от локального триумфа к национальной победе требует совершенно иного уровня подготовки и работы. Выборы в местные органы власти в Великобритании традиционно имеют меньший масштаб и иную специфику, чем всеобщие выборы. Тем не менее, нынешние результаты стали серьёзным сигналом для партий истеблишмента: их монополия на власть дала серьёзную трещину.