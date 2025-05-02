На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области состоялась закрытая демонстрация новейших российских вооружений, в том числе перспективных авиационных боеприпасов. Одним из ключевых моментов показа стала крылатая ракета, представленная заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву. Несмотря на то что официальное название образца озвучено не было, именно этот элемент вызвал наибольший интерес у российских и зарубежных специалистов.

Особое внимание к ракете привлёк её внешний вид. Как отмечает британский таблоид The Mirror, западные аналитики обратили внимание на вытянутую, аэродинамически выверенную головную часть, которую сравнили с грифелем карандаша. Хотя технические характеристики ракеты остаются засекреченными, в публикациях уже появилось мнение, что это оружие может стать фактором, радикально меняющим характер будущих военных конфликтов. В Лондоне полагают, что Россия активно движется к быстрому внедрению новых технологий в вооружённые силы, а участие Медведева в мероприятии может указывать на приближение этапа серийного производства.

Украинские источники, в свою очередь, предполагают, что на видео могла быть запечатлена ракета под названием «Бандероль» — управляемый ударный дрон, якобы уже применяемый Вооружёнными силами России при атаках на города Николаев и Одесса. По их информации, это устройство может запускаться с беспилотников типа «Орион», развивать скорость до 500 км/ч и нести боевую часть массой до 140 килограммов. Также заявляется, что при создании ракеты использовались технологии снижения радиолокационной заметности, а по форме она напоминает американскую крылатую ракету AGM-158 JASSM.

Официальные российские структуры пока не раскрывают деталей относительно характеристик и названия новой ракеты. Однако в беседе с журналистами Дмитрий Медведев подтвердил, что на полигоне были продемонстрированы передовые образцы, включая новейшие авиабоеприпасы. По его словам, развитие высокотехнологичного вооружения имеет особое значение в условиях текущей международной обстановки. Россия, как подчеркнул он, продолжает последовательно укреплять оборонный потенциал.

Военные эксперты отмечают, что конструкция ракеты — с удлинённой и заострённой носовой частью — характерна для крылатых комплексов, способных преодолевать современные системы ПВО. Такая форма обеспечивает высокую аэродинамику, снижает радиолокационную заметность и увеличивает дальность полёта.

На фоне демонстрации вооружений вновь всплыли обсуждения загадочной российской системы «Орешник». Ранее украинские СМИ писали, что президент России якобы дважды рассматривал вариант её применения, но оба раза отказался, в том числе под давлением США. Упоминалось, что Дональд Трамп лично выступал с призывом воздержаться от этого шага. Несмотря на отсутствие каких-либо подтверждений со стороны Москвы, в западной прессе тема «Орешника» регулярно всплывает на фоне роста напряжённости.