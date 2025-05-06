В некоторых уголках России существуют деревни, которые даже священники обходят стороной. О так называемых “проклятых местах” рассказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы из села Козельск Калужской области отец Иоанн Петров. По его словам, эти территории хранят память о трагических событиях прошлого, из-за чего церковные обряды там проводить крайне сложно.

История таких мест нередко связана с кровавыми страницами: массовыми расправами, древними языческими обрядами или разрушением святынь. Отец Иоанн привел в пример заброшенную деревню Озерное в Тверской области. “Там царит тяжелая, почти ощутимая атмосфера. Люди, даже глубоко верующие, чувствуют гнетущее давление, а молитвы словно растворяются в пустоте”, — поделился священник.

При этом церковь избегает слова “проклятие”, подчеркивая, что речь идет не о мистике, а о духовных ранах. “Это не проклятие в привычном понимании. Скорее, это следы боли, которые требуют особого подхода и молитвенной работы”, — пояснил отец Иоанн.

По его словам, священники иногда проводят молебны в таких местах, но только с разрешения епископа и после тщательной подготовки. Однако в большинстве случаев церковь советует верующим держаться от подобных деревень подальше, чтобы не тревожить их атмосферу.

Интересно, что даже восстановление храмов в таких зонах считается нежелательным. “Порой лучше молиться за эти земли издалека, чем вмешиваться без ясного понимания Божьей воли”, — отметил священнослужитель.

Разговор с отцом Иоанном заставляет задуматься: сколько еще тайн хранят заброшенные уголки нашей страны?