Суперкомпьютер World One, разработанный в 1973 году по заказу аналитического центра Club of Rome для моделирования глобальных проблем, выдал мрачный прогноз: человечество может исчезнуть с лица Земли к 2040–2050 годам. Причины — деятельность человека, нарушающая экологический баланс планеты.

Согласно моделированию, основными факторами вымирания станут:

Глобальное потепление : Усиление климатических изменений приведёт к учащению природных катаклизмов.

Перенаселение : Рост численности населения (прогнозируемый уровень к 2050 году — около 9–10 миллиардов человек) усугубит дефицит ресурсов.

Экологический кризис : Загрязнение воздуха, воды и почвы достигнет критического уровня, делая планету непригодной для жизни.

Нехватка питьевой воды и продовольствия: Ухудшение качества природных ресурсов и разрушение экосистем приведут к массовому голоду и конфликтам.

World One предсказал, что уже к 2020 году состояние планеты станет «критически нестабильным», а к 2040–2050 годам качество жизни упадёт до нуля из-за накопившихся последствий загрязнения и истощения ресурсов.

Научная основа прогноза

Модель World One учитывала такие параметры, как уровень загрязнения, темпы роста населения, использование природных ресурсов и качество жизни. Её прогнозы частично подтвердились: снижение доступности ресурсов и ухудшение экологической ситуации уже наблюдаются. Например, исследования показывают, что к 2050 году до 27% видов флоры и фауны могут исчезнуть из-за климатических изменений и «ко-вымираний» (когда исчезновение одного вида влечёт гибель зависимых от него).

Однако критики отмечают, что модель не учитывает потенциал технологических прорывов или глобальных усилий по достижению углеродной нейтральности. Некоторые эксперты считают, что человечество может адаптироваться, если срочно сократит выбросы парниковых газов и решит проблему неравномерного потребления ресурсов.

Прогноз World One — это не приговор, а предупреждение. Учёные призывают к немедленным действиям: переходу к возобновляемой энергетике, снижению рождаемости в перенаселённых регионах и восстановлению экосистем. Без этих мер человечество рискует столкнуться с необратимыми последствиями уже в ближайшие десятилетия.