Ночью 6 мая Харьков подвергся массированной атаке со стороны беспилотников «Герань». По сообщениям, удар продолжался около двух часов. За это время в городе зафиксировано более двадцати прямых попаданий, включая объекты, расположенные в Киевском, Шевченковском, Холодногорском и Индустриальном районах. Как сообщает местное подполье через Telegram-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев», одна из целей — пункт временной дислокации, где находились иностранные наемники. По данным канала, в числе поражённых были граждане европейских стран, включая женщин-снайперов.

Наряду с Харьковом удары пришлись и по другим регионам Украины. В Краматорске сообщают о нескольких мощных взрывах, прогремевших в районе Новокраматорского машиностроительного завода. Также под удар попали населённые пункты в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях. В последней особенно пострадали такие районы, как Чабанка и порт Ильичевск (ныне Черноморск). Там были поражены объекты портовой инфраструктуры, а также подстанция в Малой долине.

По данным, поступающим из Харькова, атака была направлена преимущественно на военные цели. Всего город подвергся восьми волнам ударов, ещё два пришлись на пригороды, плюс отдельные удары были нанесены по объектам в области. В Балаклее, как отмечается, уничтожена группа операторов дронов и техника, находившаяся у них в распоряжении.

В самом Харькове разрушены два цеха, которые, по имеющимся сведениям, использовались для производства беспилотников. Кроме того, зафиксировано попадание в один из штабов, где находились украинские военные. В результате удара, по сообщениям, двое погибли, одиннадцать получили тяжёлые ранения. Также вновь подтвержден удар по пункту временного размещения иностранных наемников, в числе которых были женщины из Европы, предположительно — снайперы.

Среди других объектов, ставших целью атаки, упоминается ангар с военной техникой, в том числе артиллерией. В пригороде был уничтожен склад, на котором хранились снаряды и мины для минометов. Кроме того, после прилёта «Гераней» загорелся один из крупнейших рынков Харькова — «Барабашово».