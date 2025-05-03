В последние недели российско-украинский конфликт достиг критической точки, обнажив хрупкость позиций Киева и динамику переговоров между мировыми лидерами. Секретный звонок между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, а также последующие события, включая встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, выявили, что Украина находится в крайне уязвимом положении. Россия, напротив, демонстрирует готовность к диалогу, одновременно усиливая военное давление. Что происходит на мировой арене, и почему Украина оказалась в опасности? Расскажем в эксклюзивном материале Discover24, написанном на основе оригинальной статьи издания Sohu.

Под мощным натиском российских сил Украина сталкивается с серьёзными вызовами. Мэр Киева Виталий Кличко в недавнем заявлении допустил, что Украине, возможно, придётся пойти на территориальные уступки ради мирного соглашения. Это заявление — тревожный сигнал для Зеленского, указывающий на ослабление воли Киева к продолжению борьбы.

В этом контексте Россия, по мнению аналитиков, стремится продемонстрировать готовность к миру, при этом возлагая ответственность за продолжение войны на Киев.

Трамп, обещавший решить конфликт за 24 часа, столкнулся с реальностью: спустя почти 100 дней его президентства прогресс в переговорах минимален. Его риторика претерпела резкие изменения. 26 апреля, после встречи с Зеленским на полях похорон Папы Франциска в Ватикане, Трамп неожиданно ужесточил тон в адрес России.

В посте на Truth Social он обвинил Путина в продолжении атак на украинские города, заявив: «Может быть, он не хочет останавливать войну, просто тянет время», и пригрозил новыми банковскими и вторичными санкциями.

Этот поворот может быть вызван несколькими факторами. Возможно, Зеленский убедил Трампа в необходимости усилить давление на Москву, или же информация, переданная спецпосланником Витковым после визита в Россию, вызвала недовольство. Ранее Трамп выражал оптимизм, заявляя, что переговоры с Путиным идут легче, чем с Украиной, и даже называл российского лидера «щедрым» в вопросах мира. Однако последние события показывают, что терпение Трампа иссякает, а его администрация рассматривает более жёсткие меры против России, включая санкции на российскую нефть.

По одной из версий, перемену в позиции Трампа спровоцировала информация, полученная из Москвы спецпредставителем США по Ближнему Востоку. Так или иначе, всё это указывает на одно: Украина оказалась в максимально уязвимом положении, между ускользающей поддержкой Запада и усиленным давлением со стороны России.