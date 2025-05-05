Антарктида преподнесла климатологам неожиданный сюрприз — впервые за десятилетия её ледяной покров начал расти.

Согласно данным китайских учёных, с 2021 по 2023 год регион прибавлял в среднем по 108 гигатонн льда ежегодно.

Наибольшие изменения произошли в Восточной Антарктиде, где ранее нестабильные зоны — включая Землю Уилкса, Землю Марии и ледники Тоттена, Денмана и Московского университета — начали укрепляться.

Исследователи связывают это с резким увеличением количества осадков: сильные снегопады, обрушившиеся на континент, частично восстановили утраченные запасы льда.

Тем не менее, учёные призывают не спешить с выводами. Такой рост может быть временным явлением, обусловленным локальными климатическими аномалиями, а не свидетельством долгосрочной стабилизации. В условиях глобального потепления даже кратковременные изменения требуют пристального внимания.