Массированные удары российских Вооружённых сил по военным целям на территории Украины продолжаются уже более 12 часов. Как сообщают военкоры Telegram-канала «Сварщики», в операции задействованы современные беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие. Под атаками оказались объекты в шести регионах: Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях.

На юге, в Одесской области, зафиксировано не менее девятнадцати прилётов. Удары пришлись в том числе по объектам в портовой зоне Ильичевска (ныне Черноморск) и населённом пункте Чабанка. Одним из ключевых эпизодов стал удар по железнодорожной станции Аккаржа, где в результате произошли мощные взрывы и возник крупный пожар. По данным, поступающим с места событий, детонация продолжается, что может указывать на наличие складов боеприпасов. Telegram-канал «Сварщики» связывает эти действия с ответом на недавние атаки украинских дронов по целям в Крыму и Новороссийске.

Серьёзные последствия наблюдаются и в Харьковской области, где удары пришлись по Харькову и Чугуеву. На кадрах с места зафиксированы масштабные пожары. Отдельное внимание привлекла атака по объекту в Харькове, где, по данным николаевского подполья, распространяемых через Telegram-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев», располагались иностранные наёмники. В частности, речь идёт о так называемых «белых колготках» — женщинах-снайперах, предположительно прибывших из стран НАТО. Здание, по информации источника, использовалось как временное жильё для наёмников, в числе которых могли быть и действующие военнослужащие стран Запада, выполнявшие задачи на стороне ВСУ.