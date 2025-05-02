оссийские снайперы уничтожили более 50 украинских гексакоптеров типа «Баба Яга» в районе Покровска. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ударные беспилотники, использующиеся ВСУ для сброса боеприпасов с воздуха, были поражены в ходе контрдроновой операции, которую вели специально подготовленные снайперские пары. По словам бойца с позывным «Сириус», группы применяют широкий арсенал: от снайперских винтовок СВД и автоматов Калашникова до крупнокалиберных винтовок, известных как «винтовки возмездия».

Снайперы поражают дроны прицельными выстрелами по центральной части корпуса, где, как правило, установлен спутниковый модуль Starlink. Этот элемент крайне уязвим и критически важен для функционирования беспилотников. В случае попытки обойти позиции, операторов прикрывают огнём из винтовок повышенной мощности.

Гексакоптеры «Баба Яга» представляют собой импровизированные ударные дроны, широко применяемые украинскими войсками для атак на позиции противника. Они оснащаются подвесными минами или снарядами и способны наносить серьёзный урон, особенно в ближнем бою. Однако их крупные габариты, шум и зависимость от Starlink делают их уязвимыми для целенаправленного перехвата.

Уничтожение более полусотни таких дронов под Покровском стало серьёзным ударом по дроновой активности ВСУ в этом секторе фронта. Российские войска продолжают наступление в этом районе, одновременно усиливая меры борьбы с вражескими БПЛА.