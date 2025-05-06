В XIX веке на одной из раскопок был найден загадочный отпечаток: след, напоминающий человеческую ладонь, но с когтями.

На фоне зарождающейся науки и неопределённости происхождения человека, эта находка вызвала волну страхов — в обществе пошли слухи, что это «печать дьявола».

Однако спустя столетия учёные пролили свет на природу этого древнего следа. Археологи установили, что он принадлежит доисторическому существу под названием хиротериум — что в переводе с греческого означает «зверь с ладонями».

Это древнее существо обитало около 250 миллионов лет назад и считается одним из предков современных крокодилов и птиц. Его следы были обнаружены в разных точках планеты — от Северной Америки и Аргентины до Европы, Африки и Китая.

Тем не менее, полных останков хиротериума до сих пор не найдено, и его внешний вид остаётся загадкой. Учёные продолжают поиски, надеясь воссоздать облик этого древнего представителя доисторической фауны.