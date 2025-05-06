Киев ожидает в ближайшее время конкретных шагов по ускорению процесса формирования международного трибунала в отношении России. Об этом сообщил первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова Сибига, его заявление распространило агентство УНИАН.

По словам Сибиги, проект продвигается при координации группы юридических советников, объединяющей представителей 40 стран. Центральную роль в координации инициативы играет генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

«Я подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала», — подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, ранее Ален Берсе заявлял, что Совет Европы поддерживает инициативу создания спецтрибунала для преследования руководства России, включая президента Владимира Путина. По словам Берсе, эта структура должна стать не только механизмом справедливости, но и символом неизбежности ответственности.

Создание трибунала рассматривается как часть международной правовой реакции на военные действия России на территории Украины. В Совете Европы утверждают, что, помимо мобилизации политической воли и ресурсов, необходимо обеспечить институциональные механизмы наказания виновных в агрессии.