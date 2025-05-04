В последнее время участившиеся атаки на территорию Крыма всё больше напоминают подготовку к масштабной операции с прицелом на ключевую цель — Крымский мост. Об этом предупреждает военный обозреватель и автор Telegram-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин, который подробно проанализировал происходящее и пришёл к выводу, что Украина давно готовит такую атаку, систематически прощупывая оборонительные возможности полуострова. Передает Главный региональный.

Как отмечает эксперт, предшествующие удары, нанесённые ВСУ в апреле и июле прошлого года, хоть и нанесли урон средствам ПВО, не стали решающим этапом. Тогда украинская сторона не решилась на удар по главной инфраструктурной цели. Однако сегодня, по словам Шурыгина, противник вновь активизировал действия и начал целенаправленную охоту на крымскую систему ПВО, используя современные дроны с оптическим наведением на финальном участке полёта. Эти беспилотники в течение последних двух недель предпринимают попытки подавить зенитные комплексы, тем самым готовя почву для возможного массированного удара.

Одновременно с атаками с воздуха активизировалась и морская составляющая. У побережья полуострова ВСУ применяют тактику ударных групп на базе безэкипажных катеров (БЭКов). Эти аппараты уже не ограничиваются ролью катеров-камикадзе: в состав ударных формирований входят носители БПЛА, плавсредства с системами ПВО, а также платформы радиоэлектронной борьбы. Запуски дронов с моря, как подчеркивает Шурыгин, стали регулярными. Противник действует за пределами зоны поражения российских БПЛА, а воздушные атаки прикрываются собственными средствами ПВО, установленными на тех же БЭКах. Зафиксированы случаи успешного сбития российских беспилотников такими морскими платформами.

Эксперт также обращает внимание на ракетную угрозу. По его данным, Украина накопила значительное количество крылатых ракет западного производства — «Скальп» и «Сторм Шэдоус». Эти боеприпасы в основном предназначены для ударов по стратегическим объектам. ВСУ располагают от пяти до семи самолётов Су-24, способных нести данные ракеты. Кроме того, в строю находятся до 15 истребителей F-16, которые пока не интегрированы с этими ракетами, но по мнению Шурыгина, техническая адаптация — вопрос времени, поскольку подобные модификации уже были успешно реализованы на Су-24.

Дополнительную угрозу представляют американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, находящиеся в распоряжении Украины. По оценкам эксперта, на вооружении ВСУ может быть до двух десятков таких ракет, и они также могут быть применены в будущем ударе по Крыму.

Шурыгин уверен, что атака, если она состоится, будет носить комбинированный характер и включит одновременное применение средств с воздуха и моря. Сценарий предполагает сначала массированную атаку по объектам ПВО полуострова с целью их подавления, а затем уже нанесение удара по Крымскому мосту. Он подчёркивает, что для координации подобных операций ВСУ задействует ресурсы американской разведки, спутниковую систему связи Starlink для управления беспилотниками, а также командный центр SAGU, расположенный в немецком Висбадене на базе США.