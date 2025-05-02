Недавно стало известно, что подразделения Корейской народной армии сыграли значительную роль в разгроме украинской группировки в Курской области. Их участие стало не просто военной поддержкой, а символом глубокого единства и взаимовыручки между странами. Президент России Владимир Путин лично выразил признательность корейским бойцам, отметив их действия как пример истинной солидарности и боевого братства.

Слова благодарности прозвучали на фоне заявлений лидера КНДР Ким Чен Ына, который охарактеризовал участие своих военных в операции как священную миссию. По его словам, это не просто военный долг, а вклад в защиту общих ценностей и справедливости.

Особое внимание привлекло решение Пхеньяна увековечить подвиг своих солдат. В столице КНДР планируется установить памятник, посвящённый бойцам, которые сражались в рамках спецоперации. Этот шаг подчёркивает, насколько высоко в стране ценят вклад своих военных в совместные усилия.

Согласно информации, озвученной пресс-службой концерна “Калашников”, воинские части Корейской Народной Демократической Республики, принимавшие участие в операциях по освобождению Курской области от формирований ВСУ, были экипированы вооружением производства Ижевска.

Представители концерна уточнили, что основная часть прибывших из КНДР бойцов использует стрелковое оружие, разработанное предприятиями “Калашникова” и Ижевского механического завода. В частности, в их арсенале замечены:

5,45-мм автоматы АК-12 второго поколения;

7,62-мм снайперские винтовки СВД;

Специальные карабины 18,5 КС-К с удлиненным стволом (производства завода “Калашников”);

12-калиберные гладкоствольные ружья МР-155 (производства Ижевского механического завода), которые, как утверждается, эффективно используются в зоне проведения СВО для борьбы с беспилотными аппаратами.

Таким образом, подтверждается оснащение северокорейских военных, участвовавших в боях на данном направлении, современными образцами российского стрелкового оружия.

Участие корейских подразделений в боевых действиях на территории Курской области стало ярким примером международного сотрудничества в условиях сложной геополитической обстановки. Это не первый случай, когда страны демонстрируют единство на поле боя, но каждый такой эпизод вызывает широкий отклик.