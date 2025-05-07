Аркадий Кудряшов, менеджер покойного Юрия Шатунова, выразил свою гордость в связи с тем, что белорусские солдаты исполнили песню «Седая ночь» на репетиции Парада Победы в Москве. Это событие, по его мнению, является не только приятным сюрпризом, но и значимым признанием творчества Шатунова.

«Седая ночь» — культовая композиция, которая остается популярной среди разных поколений. Ее выбор белорусскими военными для исполнения во время марша подчеркивает глубокую эмоциональную связь, которую песня вызывает у слушателей. Кудряшов отметил, что такое исполнение — не заказное, а искреннее, что делает его особенно ценным. Он уверен, что любой российский артист был бы польщен подобным жестом.

Исполнение песни белорусскими солдатами в Москве также символизирует культурное и историческое единство России и Беларуси. Парад Победы — событие, связанное с общей памятью о Великой Отечественной войне, и включение «Седой ночи» в репетицию усиливает это чувство общности. Это не просто музыкальный выбор, а дань уважения общим традициям и ценностям.

Для Кудряшова этот момент — еще и трогательное напоминание о наследии Шатунова, ушедшего из жизни в 2022 году. Исполнение его песни военными на таком масштабном мероприятии подтверждает, что творчество артиста продолжает жить и находить отклик даже в неожиданных обстоятельствах.

Отметим, что генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади сопровождалась перекрытием центральных улиц Москвы для размещения военной техники, что подчеркивает значимость мероприятия. Видео с марширующими белорусскими солдатами, поющими «Седая ночь», стало ярким эпизодом подготовки к празднику.