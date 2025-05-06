Океанологи зафиксировали тревожное ускорение роста уровня Мирового океана. Как сообщают учёные NASA, в 2024 году уровень воды поднялся на 0,59 сантиметра, тогда как предварительные расчёты предсказывали повышение лишь на 0,43 сантиметра. Об этом информирует телеканал «МИР24» со ссылкой на издание Science Alert.

Основной причиной этого скачка специалисты называют последствия глобального потепления. Нагрев планеты приводит к таянию ледников, а также к так называемому тепловому расширению воды. Тёплая морская вода имеет меньшую плотность, чем холодная, из-за чего занимает больший объём и способствует дополнительному повышению уровня океана.

Ситуацию усугубляют атмосферные штормы. По данным экспертов, они не только усиливаются на фоне изменений климата, но и способствуют перемешиванию слоёв воды, тем самым дополнительно увеличивая общий объём. В ряде регионов океана температура воды уже превышает норму втрое, что вызывает серьёзную обеспокоенность учёных.

Рост уровня моря представляет собой реальную угрозу для прибрежных территорий. Увеличение объёма воды может привести к затоплениям, в том числе в густонаселённых районах. Кроме того, такие изменения оказывают негативное влияние на устойчивость природных экосистем, нарушая привычные условия существования морской флоры и фауны.

Учёные продолжают искать пути для смягчения последствий глобального потепления и удержания его под контролем. Однако уже сейчас ясно, что процессы, происходящие в Мировом океане, требуют пристального внимания и своевременных решений на международном уровне.