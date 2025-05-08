Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на донецкого хакера Джокера ДНР, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ВСУ провести психологическую операцию в Дзержинске, находящемся под контролем российских войск.

Задача — использовать дроны для размещения украинских флагов на зданиях города и снять видео, которое должно создать иллюзию контроля Украины над Дзержинском, опровергая данные о потере города.

Джокер ДНР подчеркнул, что эта инициатива может спровоцировать ответные действия российских сил, включая усиленные атаки на украинские беспилотники.

Напомним, Дзержинск был освобождён российскими войсками 7 февраля 2025 года после пяти месяцев ожесточённых боёв, в которых ВСУ потеряли свыше 26 тысяч военнослужащих.