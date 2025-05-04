В течение почти суток российские силы наносили массированные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры на территории Украины. По информации, распространённой Telegram-каналом «Донбасский партизан», в список целей вошли арсеналы, заводы, казармы, аэродромы и даже остатки корабельного состава. Удары наносились с использованием ударных беспилотников «Герань» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Объекты были поражены в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Славянске, Одессе и Николаеве.

Одной из целей стал ракетный крейсер «Украина», долгое время находившийся у достроечной стенки «Николаевского судостроительного завода». Как утверждают военкоры, корабль подвергся атаке беспилотников, в результате чего произошло возгорание в районе надстроек по левому борту. Были повреждены элементы антенн и остов корпуса. Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил, что ранее рассматривалась возможность переоборудования этого крейсера под задачи противовоздушной обороны, включая установку зенитных комплексов и специального радиоэлектронного оборудования.

Интерес к кораблю, по данным источников, проявляли не только украинские военные, но и представители стран НАТО. В публикации говорится, что на объекте неоднократно замечали иностранных специалистов, осматривающих внутренние помещения. Несмотря на это, проект восстановления судна, по мнению военных экспертов, маловероятен. Попытка продать крейсер на металлолом в 2017 году успехом не увенчалась, покупателей тогда не нашлось.

Также высказываются предположения, что внутри корпуса могли находиться иностранные наёмники и специалисты. Николаев, наряду с Одессой, активно используется для сборки и подготовки морских беспилотников, которые применяются Вооружёнными силами Украины в атаках на российские прибрежные города. Именно это, как предполагают авторы Telegram-канала, могло стать поводом для удара по верфям и по крейсеру, рассматриваемому как потенциальный элемент инфраструктуры ПВО порта.

Одновременно российские удары пришлись и по Шостке Сумской области. Завод «Импульс», специализировавшийся на производстве взрывателей и компонентов для высокоточных боеприпасов, оказался под прицельной атакой беспилотников. По данным источника из «Донбасских партизан», всего было зафиксировано шесть попаданий. Пять дронов «Герань» поразили административное здание и производственные цеха предприятия. Уничтожено уникальное станочное оборудование, возник масштабный пожар.

Ещё один удар был нанесён по позициям одесской ПВО в районе населённого пункта Тузла. Применение комплекса «Искандер» привело к уничтожению командного пункта и радиолокационной станции, обеспечивавшей координацию воздушного прикрытия побережья Чёрного моря.