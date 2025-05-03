Исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) в статье, опубликованной в журнале Risk Analysis, назвали пять стран, которые, вероятно, переживут ядерную войну благодаря своей способности сохранять продовольственную безопасность. Это Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова.

Почему именно эти страны?

Ключевой фактор выживания — устойчивость аграрного сектора. Учёные смоделировали сценарий, при котором в атмосферу выбрасывается 150 млн тонн сажи, что вызовет ядерную зиму и снизит сельскохозяйственную продуктивность на 80% по всему миру, а в Северном полушарии — почти на 100%. Островные государства, удалённые от эпицентров конфликта, смогут производить достаточно пищи даже в таких условиях благодаря:

Географической изоляции , минимизирующей радиоактивное загрязнение.

Сильной аграрной базе : Австралия и Новая Зеландия, например, имеют избыточные запасы продовольствия. По словам профессора Ника Уилсона, экспортный потенциал Новой Зеландии способен многократно покрыть потребности её населения, даже при 61%-м падении урожайности.

Энергетической и социальной устойчивости: Исландия, например, полагается на рыболовство и возобновляемую энергию, а Вануату и Соломоновы острова могут работать на низкотехнологичной основе.

Несмотря на продовольственную самодостаточность, эти страны сталкиваются с рисками:

Зависимость от импорта : Новая Зеландия, например, критически зависит от поставок топлива, пестицидов и запчастей для сельскохозяйственной техники.

Социальный коллапс: Прекращение мировой торговли может подорвать промышленность и социальную стабильность, особенно в технологически развитых странах, таких как Австралия и Новая Зеландия.

Исследование подчёркивает, что страны Северного полушария, включая США, Китай и Россию, столкнутся с падением продовольственного производства до 97%, что сделает их выживание маловероятным без новых технологий. Авторы призывают к стратегической подготовке, чтобы минимизировать риски глобальных катастроф.