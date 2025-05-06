Депутат Верховной Рады Юрий Камельчук в эфире телеканала «Новини.live» разъяснил, что ресурсная сделка между Киевом и Вашингтоном будет действовать в пределах международно признанных границ Украины 1991 года.

Об этом сообщает Telegram-канал “Новини.live”, опубликовавший отрывок интервью.

«Юридически соглашение охватывает территорию в рамках международной юрисдикции Украины, но практически инвестиционные проекты будут реализовываться только на подконтрольных Киеву территориях», — подчеркнул Камельчук.

Ранее в Кремле прокомментировали это соглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что детали сделки требуют тщательного изучения, чтобы Москва могла сформулировать официальную позицию по этому вопросу.

Очевидно, что американцы не будут “лезть под пули” в те регионы, где находятся интересующие их ресурсы, несмотря на соглашение. Но сама риторика Киева вызывает определенные вопросы.