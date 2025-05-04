Ракетный удар, нанесённый с территории Йемена, достиг района международного аэропорта имени Бен-Гуриона, расположенного вблизи Тель-Авива. Об этом сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Согласно их заявлению, после срабатывания тревожных сирен в различных районах страны система ПВО была активирована, однако предпринятые попытки перехвата ракеты оказались безуспешными. В результате происшествия несколько человек получили ранения.

Как уточнили в ЦАХАЛ, инцидент произошёл после того, как системы раннего оповещения зафиксировали угрозу и были приведены в боевую готовность. Тем не менее, ракета смогла преодолеть эшелонированную оборону, включая как израильские, так и американские элементы противовоздушной защиты. После падения ракеты вблизи воздушной гавани военные начали проверку всех обстоятельств случившегося. Подчёркивается, что инцидент пока находится на стадии изучения.

Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на свои источники, сообщает, что на данный момент не установлено, был ли зафиксирован прямой ракетный удар или на территорию аэропорта упали обломки. Тем не менее, по оценке издания, данный эпизод стал серьёзным ударом по имиджу израильской системы ПРО. Специалисты полагают, что успешный прорыв йеменской ракеты, предположительно запущенной силами хуситов, указывает на уязвимости в системе противоракетной защиты, ранее считавшейся одной из самых надёжных в регионе.

Пока не представлено официальной информации о том, какая именно ракета была применена, но факт её преодоления всех эшелонов обороны вызвал обеспокоенность. Также нет сведений о том, будет ли пересмотрена тактика и стратегия по обеспечению безопасности воздушного пространства в районе столь значимого инфраструктурного объекта, как международный аэропорт Бен-Гурион.