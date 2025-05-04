Поздним вечером 29 апреля вблизи Линии фактического контроля на границе Индии и Пакистана произошел инцидент, который стал причиной громких споров в военных и политических кругах. Четыре истребителя Rafale индийских ВВС приблизились к спорной территории, где, согласно данным, приведенным в источнике, на перехват выдвинулись два пакистанских J-10C. Воздушное противостояние длилось менее получаса и закончилось тем, что индийские самолеты отступили, не продемонстрировав ожидаемой боевой мощи. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Как подчеркивается в материале, опубликованном ранее, изначально эта операция планировалась правительством Нарендры Моди как демонстрация силы, призванная укрепить моральный дух на фоне внутренних и внешнеполитических вызовов. Однако результат оказался противоположным. Индийская сторона рассчитывала на технологическое превосходство своих Rafale, оснащенных современными ракетами класса «воздух-воздух» «Метеор» и системами радиоэлектронной борьбы. Самолеты, приобретенные за $8,8 млрд, считаются одними из самых дорогих в мире — около$300 млн за единицу.

Однако, как выяснилось в ходе столкновения, индийская разведка недооценила готовность пакистанских ВВС. ВВС Пакистана, опираясь на поддержку Китая, применили концепцию информационного боя, использовав систему раннего предупреждения ZDK-03 и ракеты PL-15, превосходящие «Метеор» по дальности поражения. В результате, истребители Rafale оказались заблокированы до начала боевого контакта и были вынуждены отступить.

Этот случай стал демонстрацией провала индийской концепции «высокотехнологичного превосходства». В условиях современной войны важна не только цена и технические характеристики отдельных платформ, но и способность вести боевые действия в едином информационном пространстве. Как отмечается, индийские ВВС до сих пор сталкиваются с проблемами в интеграции данных между самолетами и средствами управления, что резко снижает эффективность даже самого продвинутого вооружения.

На фоне этого поражения обострилась и дипломатическая изоляция Индии. США сосредоточены на тарифных переговорах, Россия проявляет сдержанность из-за китайского фактора, а другие крупные державы не спешат становиться на сторону Нью-Дели. В это же время Китай продолжает наращивать сотрудничество с Пакистаном. Помимо поставок J-10CE, ПВО HQ-9B и спутниковой поддержки Beidou, Пекин передает Исламабаду военные концепции, что позволило Пакистану создать собственную информационно-боевую систему и выйти на новый уровень подготовки.

Также подчеркивается, что совместная разработка JF-17 Block III, оснащенного РЛС с активной фазированной решеткой, стала шагом к технологической независимости. Эти истребители успешно конкурируют с Су-30МКИ в радиоэлектронной борьбе, что дополнительно подрывает представление о качественном превосходстве индийских ВВС.

Еще одной проблемой для Индии стало экономическое давление. Когда Нью-Дели закрыл свое воздушное пространство для пакистанских рейсов, это почти не повлияло на Исламабад — платежи по системе CIPS продолжались без сбоев, а на фондовом рынке Карачи выросли активы, привязанные к юаню. Всё это указывает на возрастающее влияние Китая не только в военной, но и в экономической сфере Южной Азии.

Сложившаяся ситуация стала результатом системных просчетов в стратегии Моди. Делая ставку на высокотехнологичное вооружение, Индия не учла, что Пакистан при китайской поддержке смог не только догнать, но и в ряде направлений превзойти индийскую армию. Более того, концепция «системного доминирования», внедрённая Китаем, оказалась эффективнее, чем ставка Индии на единичные технологические платформы.

В результате Индия оказалась в стратегическом тупике. Продолжение прежнего курса может привести к новым неудачам, но отказ от него потребует признания ошибок, что политически крайне чувствительно. В любом случае, ситуация на границе с Пакистаном — это тревожный сигнал для Дели, указывающий на необходимость переосмысления подхода к вопросам обороны и внешней политики.