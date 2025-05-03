Сейсмологи зафиксировали загадочное явление: монотонные вибрации, охватившие Землю от Арктики до Антарктиды.

Эти волны, получившие название «неопознанный сейсмический объект», длились 92 секунды и повторялись около 10 тысяч раз в течение девяти дней. Учёные столкнулись с феноменом, не похожим ни на землетрясения, ни на цунами.

Характеристики явления

Вибрации отличались от типичных сейсмических событий:

Монотонность : Каждая волна имела одинаковую длительность и ритм, напоминая удары волн о скалы, но с глобальным масштабом.

Глобальность : Сигналы регистрировались по всей планете, от полярных регионов до экватора.

Отсутствие явного триггера: В отличие от цунами или землетрясений, явление не связано с подводными толчками или тектоническими разломами.

Возможные причины

Учёные связывают феномен с разрушением вечной мерзлоты на фоне глобального потепления. Таяние мерзлоты, занимающей около 25% суши Северного полушария, высвобождает метан и углекислый газ, вызывая локальные деформации грунта. Это может провоцировать микровибрации, которые, накладываясь друг на друга, создают глобальный резонанс. Другие гипотезы включают:

Климатическая нестабильность : Лавины, обвалы ледников и изменения в океанических течениях, вызванные потеплением, могут усиливать сейсмическую активность.

Гидравлические процессы в недрах : Движение подземных вод или газов, высвобождаемых из мерзлоты, могло породить волны.

Антропогенные факторы: Некоторые учёные не исключают влияние человеческой деятельности, например, глубокого бурения или гидроразрыва.

Согласно данным UNEP, таяние вечной мерзлоты, содержащей 1,7 трлн тонн углерода, может ускорить глобальное потепление, высвобождая парниковые газы. Это, в свою очередь, усиливает деградацию грунтов, что может быть связано с наблюдаемыми вибрациями.

Скептики указывают, что явление может быть результатом естественных геологических процессов, таких как медленные сдвиги в мантии Земли или резонанс от взаимодействия океанических течений с континентальными шельфами. Однако отсутствие прецедентов затрудняет точную классификацию.

Сейсмологи продолжают анализ данных с глобальной сети датчиков, включая станции в Арктике и Антарктиде. Учёные призывают к междисциплинарным исследованиям, чтобы: