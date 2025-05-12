Дальнобойные ракеты и зенитные комплексы Patriot могут быть доставлены на территорию Украины под видом гуманитарных грузов. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заслуженный военный лётчик Российской Федерации, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, поставки вооружений Киеву вполне могут маскироваться под гуманитарную помощь, в том числе продукты и медикаменты, что позволяет таким колоннам проходить практически беспрепятственно.

Генерал отметил, что подобная схема использовалась и ранее, в частности во время так называемой зерновой сделки. Тогда по Черному морю в порты Одессы и Николаева шли сухогрузы, формально предназначенные для вывоза зерна или доставки продовольствия. На деле, как уточняет Попов, эти суда зачастую шли не пустыми и не с гуманитарной продукцией, а с военным снаряжением и техникой.

По словам собеседника издания, российская сторона изначально позволила проход судов, исходя из гуманитарной цели миссии — якобы помощь нуждающимся странам Африки. Однако вскоре разведка доложила, что под флагом гуманитарной миссии в украинские порты поступает военная техника. Один из инцидентов, по воспоминаниям генерала, закончился мощным взрывом, в результате которого на одном из кораблей в порту началась детонация боеприпасов, продолжавшаяся почти всю ночь.

Попов подчеркнул, что использование гуманитарной риторики для маскировки военных поставок — это давняя практика. Такая схема позволяет скрытно передавать ракеты и вооружения, в том числе одобренные США дальнобойные комплексы, и не подвергать транспортные каналы риску уничтожения до разгрузки. Подобные действия, по мнению эксперта, подрывают доверие к гуманитарным миссиям в целом и создают серьёзные риски для безопасности региона.