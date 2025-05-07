В турецком городе Лидже (провинция Диярбакыр) 18 апреля 2025 года полиция сожгла 20 тонн конфискованной марихуаны, что привело к массовому отравлению жителей.

Наркотики стоимостью 10 миллиардов турецких лир (примерно 21 миллиард рублей) были уничтожены в центре города, где мешки выложили в виде слова «Лидж». В результате густой токсичный дым накрыл город с населением 25 тысяч человек, вызвав головокружение, тошноту и галлюцинации.

Жители несколько дней не могли открывать окна и избегали выходить на улицу. Дети начали болеть, а взрослые многократно обращались за медицинской помощью.

Яхья Огер, председатель ассоциации «Ешил Йылдыз», назвал метод утилизации ошибочным и непрофессиональным, указав, что дым от марихуаны опасен для здоровья, подобно пассивному курению.

Он предложил сжигать наркотики на заводах с фильтрующими системами и обучать полицию мерам предосторожности. Жалобы поступали в СМИ, но официальных заявлений от населения не зафиксировано.